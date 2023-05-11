أسعار الذهب عالمياً في أوروبا وأمريكا والخليج.. بديل آمن لتقلبات الأسواق

في أعقاب البيان الصادر عن مجلس الذهب العالمي، حرص الأفراد في مختلف دول العالم على البحث عن أسعار الذهب عالمياً، للمقارنة بسعر الذهب في بلدانهم بالبلدان الأخرى حول العالم، خاصةً وأن الذهب سلعة تحافظ من خلالها على أموالك، وهو ليس عملة في حد ذاته.

وسنتعرف في هذا التقرير على أسعار الذهب عالمياً، خاصة في الدول التي تمتلك أعلى معدل احتياطي ذهب في العالم، أو الدول التي كانت فيها نسبة شراء الذهب في الربع الأول من هذا العام مرتفعة للغاية.

أسعار الذهب في الولايات المتحدة

ونبدأ بأسعار الذهب في الدول التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث يصل سعر الجرام عيار 18 إلى ما يعادل 1503 جنيهات مصرية، أما سعر الجرام عيار 21 يصل إلى 1752 جنيهاً، ويصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة إلى 2005 جنيهات.

أسعار الذهب في ألمانيا

وعن أسعار الذهب في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطات ذهب في العالم، فوصل سعر الذهب من الجرام عيار 18 إلى 1505 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 1762 جنيهاً.

أسعار الذهب في إيطاليا

وعن أسعار الذهب عالميا في إيطاليا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم، فوصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1507 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1767 جنيهاً، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في إيطاليا إلى 2009 جنيهات.

أسعار الذهب في السعودية

وعن أسعار الذهب عربيا، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني لأكثر دولة عربية اشترى شعبها ذهبا في الربع الأول من العام الجاري 2023، بإجمالي شراء 13.4 طناً من الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ما يعادل 1519 جنيهاً مصرياً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، بلغ حوالي 1771 جنيهاً، وأخيراً كان سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 2026 جنيهاً.