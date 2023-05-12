آخر موعد للعمرة قبل الحج 2023.. يوم 19 مايو الجاري

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن آخر موعد لسفر المواطنين لأداء العمرة قبل موسم الحج لعام 2023، سيكون يوم 19 مايو الجاري، الموافق لليوم الـ29 من شهر شوال في العام الهجري 1444، مشيرًا إلى أنه سيكون هذا الموعد هو آخر يوم لمراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية الإلكترونية المخصصة لذلك.

أخر موعد للعمرة قبل الحج 2023

وأوضح «وحيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن آخر موعد لأداء العمرة قبل موسم الحج لعام 2023 سيكون يوم 19 مايو المقبل، في الوقت الذي حددت فيه وزارة السياحة والآثار يوم 20 مايو 2023 كآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن موسم العمرة سيستمر حتى يوم 25 ذو القعدة من عام 1444 هجرياً.

أكثر من 500 ألف مصري أدوا العمرة هذا العام

وأضاف أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي خلال شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن قد تجاوزت الـ500 ألف معتمر، كما أن هناك أكثر من 75 ألف مواطن ممن يحملون تأشيرات الزيارة والسياحة إلى المملكة العربية السعودية حصلوا على باركود البوابة المصرية للعمرة خلال هذا العام.

وأشار إلى أن موسم العمرة الجديد سيبدأ في الأول من شهر محرم من العام الهجري 1445، لافتا إلى أنه غير معروف حتى الآن ما إذا كانت وزارة السياحة والآثار ستسمح بتسيير رحلات عمرة للمصريين منذ بداية الموسم أم ستنتظر قليلاً.

وأوضح وحيد أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة لهذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية، وذلك لجودة خدماتها وقلة أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال موسم العمرة الحالي، الذي سينتهي يوم 20 مايو الجاري، بدأت من نحو 25 ألف جنيه.