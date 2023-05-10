ضياء رشوان ينعى محمود بكري: شريك عقود طويلة من الهم والاهتمام ببلدنا الحبيب

نعى الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكري، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب ضياء رشوان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «أنعى بكل الحزن والأسى الأخ الحبيب شريك عقود طويلة من الهم والاهتمام ببلدنا الحبيب وشعبه العظيم، النائب عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكري، ولا أجد ما أقوله لشقيقه الأكبر الحبيب النائب والصحفي والإعلامي مصطفى بكري، الذي أشعر بمدى مصابه في سنده ورفيقه وأخيه الذي يتخذ مكانة الابن، سوى ثبتك الله سبحانه وألهمك الصبر وأعانك على حزنك».

وأتقدم بخالص العزاء للنائب الحبيب مصطفى بكري وأشقائه وأسرة الفقيد الراحل وكل العائلة الكريمة، بخالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم، داعيا الله سبحانه أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم كل أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر ويربط على قلوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة شقيق مصطفى بكري

وكان الكاتب الراحل تعرض لوعكة صحية أليمه استغرقت رحلة علاج أكثر من 70 يوما، وانتهت مساء أمس برحيله عن دنينا تركا إثرا صحفيا متميزا.