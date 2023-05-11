غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة يومين

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن وجود غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين وذلك لمدة يومين، ابتداء من السبت المقبل حتى صباح الأحد 14 من الشهر ذاته.

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الغلق يأتي في ضوء تنفيذ أعمال كباري المشاة بطريق الواحات والتعاون المشترك بين جهاز مدينة السادس من أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة التي تقوم بها شركة المقاولون العرب، وتتضمن أعمال تنفيذ كوبري مشاة أمام مدينة الفردوس أعلى طريق الواحات.

تنفيذ أعمال تركيب الباكية المعدنية الخاصة بكوبري المشاة

كما أكد جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ذلك لتنفيذ أعمال تركيب الباكية المعدنية الخاصة بكوبري المشاة، وستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة لتيسير حركة المرور في نطاق الأعمال.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين؛ الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.