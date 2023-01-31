حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مدينة 6 أكتوبر

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة في الجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير، لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعدي على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء في المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

النجار: التعامل مع المخالفات بمنتهى الشدة والحزم

وشملت عمليات الإزالة الفورية مجموعة من الأعمال منها، إيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 41 عقد ثانى بالحى الخامس، والإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 1354 المجاوره 7 بالحى الثالث.

الإزالة الفورية للمخالفات للحد من انتشار العشوائيات بالمدينة

كما تمت الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 258 بالمنطقة السياحية الرابعة، والإزالة الفورية للحمامات العشوائية في منطقة غرب سوميد، وإيقاف أعمال تقفيل ممر لمقهى في الحى العاشر، وحملة اشغالات بمنطقة الحصري والمحور المركزي والحى الثالث والرابع طريق جمال عبدالناصر.

«النجار»: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وناشد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف دون ترخيص، مؤكدا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات، وسيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء لرصد أي مخالفات، وتنفيذ إزالات للمباني المخالفة فورًا، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز مدينة السادس من أكتوبر رقم 15100 على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن أجهزة المدن الجديدة تشدد على ضرورة إزالة كافة محاولات تشوية الميادين العامة والشوارع، للحد من انتشار العشوائيات، والحفاظ على المظهر الحضاري لها، وتلبية كافة احتياجات المواطنين والتيسير عليهم.