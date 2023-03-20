سائق تريلا ينجو من موت محقق بعد انقلاب سيارته على طريق الواحات

شهد طريق قرية الحيز بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، حادثًا مأساويًا، حيث انقلبت سيارة نقل تريلا، وأصيب قائدها بإصابات خطيرة وأنقذته العناية الإلهية من موت محقق، ونقل إلى المستشفى، وجرى الدفع بأوناش لرفع السيارة من على جانب الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

حادث مرورى بالواحات البحرية

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث مروري في الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة نقل تريلا، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة، وتمكن السائق من القفز منها ولم يصب بأذى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.