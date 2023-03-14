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مساعد وزير الإسكان يتفقد أعمال إنشاء 74 برجا على طريق الواحات

عبدالخالق: تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة ونسبة الإنجاز 97%

كتب:

أيمن حمزة
10:37 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
مساعد وزير الإسكان يتفقد مشروعات جديدة بحدائق أكتوبر

مساعد وزير الإسكان يتفقد مشروعات جديدة بحدائق أكتوبر

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمشرف على وحدة الدعم الفني، سير العمل بمشروع إنشاء 74 برجا سكنيا، بارتفاع (أرضي + 9 أدوار متكررة)، بتقاطع طريقي الواحات والفيوم، بمدينة حدائق أكتوبر، ورافقه مجموعة من أعضاء وحدة الدعم الفني، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وعدد من مسؤولي الجهاز، والقائمين على تنفيذ المشروع.

وتجول الدكتور عبدالخالق إبراهيم، بموقع تنفيذ الأبراج السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر، للوقوف على نسب تنفيذ مختلف مكونات المشروع «الإنشاءات - أعمال المرافق - أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية - أعمال تنسيق الموقع - غيرها».

كما تفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها، واستمع إلى شرح مفصل عن موقف تنفيذ المشروع من رئيس جهاز المدينة، والذي أوضح أنّ نسبة إنجاز الأبراج السكنية تخطت 97%، وجار استكمال أعمال المرافق والكهرباء وتنسيق الموقع.

وشدد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، وتنفيذ مختلف الأعمال بأعلى معايير الجودة، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ولا سيما أنّ مدينة حدائق أكتوبر، تضم أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.