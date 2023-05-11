السفير السعودي بالقاهرة يبحث إطلاق التأشيرات الإلكترونية للمملكة بمصر

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلى، الجهود القائمة والتسهيلات التى تقدمها بلاده من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بما فى ذلك خدمات التأشيرات، بصفتها مبادرة جديدة من وزارة الخارجية السعودية، حيث تم إطلاق التأشيرة الإلكترونية فى مرحلتها الأولى في عدد من بعثات المملكة، ومن بينها البعثة السعودية في مصر.

تفاصيل التأشيرة الإلكترونية السعودية للمصريين

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في مقر السفارة اليوم الخميس، لجنة إلغاء لاصق تأشيرات «العمل والزيارة والإقامة»، واستبدالها بالتأشيرات الإلكترونية بمصر، وممثلين عن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى والهيئة الوطنية للأمن السيبرانى والهيئة العامة للطيران المدنى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

العلاقات المصرية السعودية

وتشتمل المبادرة على تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR» عوضاً عن لاصق التأشيرة التقليدي على جواز سفر المستفيد.