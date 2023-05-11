عادل لبيب وجمال علام و«أصحاب العمائم البيضاء» أبرز الحضور في عزاء محمود بكري

واصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري وأشقاؤه وعائلته في منطقة المعنا في مدينة قنا، استقبال المعزين الذين ترددوا على ديوان العائلة محل إقامة سرادق العزاء، في وفاة شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري، والذي دفن أمس في المقابر بمسقط رأسه في محافظة قنا.

القيادات تقدم واجب العزاء في الفقيد محمود بكري

وحرص قيادات ومسؤولون في الدولة وأفواج كبيرة من العائلات على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي مصطفى بكري في وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، في منطقة المعنا بمدينة قنا.

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

وكان في استقبال المعزين، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومن بينهم الذين قدموا واجب العزاء، اللواء عادل لبيب، محافظ قنا الأسبق ووزير التنمية المحلية السابق، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من العائلات الذي تهدأ حركاتهم داخل العزاء، فوج يتلو فوج.

أصحاب العمائم البيضاء تقدم واجب العزاء بقنا

ومن بين العائلات التي قدمت واجب العزاء، والذين كان عددهم كبير يزيد على 150 شخصا، وهم أبناء الأسرة الدندراوية بقرية دندرة، والذين كانوا مرتدين الجلباب الابيض والعمامة البيضاء، أو كما يطلق عليه أصحاب العمائم البيضاء، كنا يطلق عليهم من أبناء المحافظة.

وكان الآلاف شيعوا جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري، الذي توفي بعد صراع مع المرض، ودفن في مقابر العائلة بمسقط رأسه في بمحافظة قنا.