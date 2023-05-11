لماذا طلبت رئيسة وزراء فنلندا الطلاق من زوجها بعد استقالتها؟

«المصائب لا تأتي فرادى»، ينطبق هذا المثل على رئيسة وزراء فنلندا، المنتهية ولايتها، سانا مارين، التي استقالت قبل أسابيع من رئاسة الحكومة في الدولة الواقعة في أقصى شمال أوروبا، حيث طلبت مؤخراً الطلاق من زوجها، ماركوس رايكونين، بحسب ما جاء في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور «إنستجرام».

ماذا كتبت رئيسة وزراء فنلندا السابقة على إنستجرام؟

ونشرت رئيسة الوزراء، سانا مارين، التي ما زالت تقود حكومة تصريف الأعمال في فنلندا، صورة لها عبر خاصية «ستوري» على تطبيق الصور «إنستجرام»، وكتبت تعليقاً معها يقول: «نحن ممتنان لمدة 19 عاماً قضيناها معاً، ولابنتنا الحبيبة، سنبقى أفضل الأصدقاء».

وكان الزوجان يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، ولديهما ابنة تبلغ من العمر 5 سنة، وتزوجا في عام 2020، وعملت مارين في منصبها على الرغم من تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

سعادة سابقة بالزواج من رايكونين

وكتبت «مارين»، في وقت سابق من أغسطس 2020، عبر صفحتها على موقع «انستجرام»، بعدها زواجها من «رايكونين» قائلةً: «لقد عشنا شبابنا معاً، ودخلنا مرحلة البلوغ معاً، وكبرنا وأصبحنا والدين لابنتنا العزيزة معاً».

تراجع في شعبية حزب «مارين»

وبينما كان الحزب المنتمية إليها «مارين»، يحتل مقدمة أكثر الأحزاب شعبية في فنلندا منذ بداية القرن الحالي، إلا أنه تراجع إلى المركز الثالث في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وسط تقدم يمين الوسط، والحزب القومي، مما دعا مارين إلى طلب استقالة حكومتها، إلى الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، عقب الانتخابات البرلمانية.

وبالفعل، وافق الرئيس نينيستو على طلب مارين بالاستقالة من رئاسة الحكومة، إلا أنه طلب الاستمرار في تصريف الأعمال، لحين تعيين حكومة جديدة.