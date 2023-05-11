الغربية.. حالة طوارئ فى البيوت والغيطان.. والمستهدف توريد 192 ألف طن قمح

مع انتهاء فصل الربيع يأتى وقت الحصاد، حيث تزين السنابل الحقول، وتداعبها نسمات الرياح. يذهب الفلاحون إلى الحقل، الرجال يحصدون، والنساء يجمعن، والأطفال يفرحون، مشهد تشهده حقول القمح بمحافظة الغربية مع كل صباح يوم جديد، إذ يوجد المزارعون فى حقولهم، يحصدون محصول القمح.

«صابر»: التوريد بالسعر العالمي شجّع المزارعين على التوسع في الزراعة

وقال محمد صابر، مزارع بإحدى قرى مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إن محصول القمح، أو كما يطلق عليه المزارعون «محصول الخير أو الذهب الأصفر»، يبدأ حصاده من الحقول فى منتصف أبريل من كل عام، ويستمر الحصاد حتى نهاية مايو، وإن أعمال التوريد إلى صوامع وشون القمح تتم عقب انتهاء الحصاد. مشيراً إلى أن القمح محصول شتوى، تتم زراعته فى شهر نوفمبر من كل عام، وتستغرق فترة نموه فى الحقل نحو 150 يوماً، بواقع 5 أشهر، يعمل خلالها المزارع على رعايته، من رش مبيدات وأسمدة ورى ونحو ذلك، ومع بدء الحصاد يتم إعلان الاستنفار داخل المنزل الريفى.

وقال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن محصول القمح بدأ توريده إلى الشون والصوامع والهناجر فى 8 أبريل الماضى، ويستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وإن المستهدف توريده من قمح داخل محافظة الغربية يبلغ نحو 192 ألف طن قمح، مشيراً لـ«الوطن» إلى أنه تم تجهيز مواقع التخزين الخاصة بمحصول القمح مبكراً، وتم اختيار الأماكن بحيث تكون منتشرة فى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مبيناً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير تسلُّم المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزين (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح سامى عبدالعزيز، مزارع، أن إعلان سعر القمح بـ1500 جنيه وفقاً للسعر العالمى شجّع المزارع على زراعة القمح والعودة من جديد إلى الزراعة والوجود فى الحقل بعد أن كان البعد بدأ يجعله يهمل الأرض ويفكر فى مشاريع أخرى.

وقال إبراهيم عامر، مزارع، إن إنتاجية فدان محصول القمح هذا العام تصل إلى 25 إردباً تقريباً، وهى نسبة جيدة تحقق عائد ربح للمُزارع بالأسعار التى أعلنت عنها الحكومة.