أمين الفتوى عبر قناة الناس: كلمة «إنتي طالق» مدمرة وتسعد الشيطان

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خراب البيوت بالطلاق، وعلى الأزواج ضبط ألسنتهم عن النطق بالطلاق لأن أسعد لحظة للشيطان هي خراب بيت زوجية، مستشهدا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «عن جابر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ إبليسَ يضعُ عرْشَه على الماء، ثم يَبْعَث سَراياه، فأدْناهم منه منزِلةً أعظمُهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فَرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنِيه منه ويقول: نعم أنت».

عثمان: يتبعه سلسلة من الدمار

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «لقيت نفسك هتقول إنتى طالق، امسك لسانك، دي كلمة تدمر ولا تعمر والأولاد هيدفعوا الثمن، ابعد عن البيت فورا لحد ما تهدأ، وبعدين تكلم وأنت هادى بلاش تكون منفعل وتقول الكلمة المدمرة دي اللي الشيطان بيحاول يخليك تقولها عشان يشعر بالسعادة، فلا يهمه إلا خراب البيوت لأنه يتبعه سلسلة من الدمار».

واستكمل: «ممكن الزوجين يغضبوا بس يكون فى احترام، بلاش شتم أو سب أو ضرب أو لعن، لأ لازم ويكون عندنا صبر على بعض، مستشهدا بمن ذهب يشكو إمراته لسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فوقف ببابه ينتظره، فسمع امرأته صوتها يعلو وهو ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل قائلا: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكيف حالي، فخرج عمر فرآه موليا، فناداه ما حاجتك يا أخي.. فقال يا أمير المؤمنين: أشكو إليك خلق زوجتي واستطالتها على فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي، فقال له عمر: إنما تحملتها لحقوق لها على إنها: طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، رضاعة لولدي، وليس ذلك بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام».

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