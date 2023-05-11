أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: بعض أرباح السوشيال ميديا حرام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال الناتجة عن أرباح السوشيال ميديا تعتبر حراما في حالة أن صاحبها يقوم بنشر ابتذال أو معلومات مغلوطة وهدامة في الثوابت والعقائد وغير أخلاقية تضر بالمجتمع، لافتا إلى أن هذه الأموال تكون حلالا في حالة نشر ما يفيد الناس والمجتمع ويفيدهم في أمور دينهم ودنياهم.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «انقل كلام علمي كلام مفيد، حديث آية قرآنية معلومة متأكد منها، لكن تنقل أمور تعمل قلاقل واضربات في ثوابت الناس وعقائدهم وأخلاقهم، ده أنت بتأكل حرام، وبعد كده ممكن حد يجي يقول هتبرع بجزء من الأموال دي تبرع بعد إيه بعد ما ضريت الناس، إحنا عاوزين أخلاق والآن ليس العبرة بالمادة وإنما بالقيم والخلق، ممكن يكون معاك فلوس كتير لكن مفيش خلق».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.