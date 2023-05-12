هل تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 للمسجلين لأول مرة؟

أجابت مصادر في وزارة القوى العاملة على السؤال الذي يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، وبين المواطنين في المواصلات والشوارع، وهو: هل ستصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 للمسجلين لأول مرة؟ خاصة أن بعض العمال سجلوا بياناتهم بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صرف منحة الـ1000 جنيه.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. من يستحقها ؟

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ« الوطن » أن منحة العمالة غير المنتظمة 2023 والتي ستكون قيمتها 1000 جنيه سيقتصر صرفها على العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك سواء المسجلة قبل ذلك أو بعد الإعلان عن المنحة في أول مايو الجاري، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في احتفالية عيد العمال 2023.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. لمواجهة أعباء الحياة

ولفتت المصادر إلى أن هناك تعليمات من حسن شحاته وزير القوى العاملة، لكافة القطاع المعنية في الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة، بوضع خطة زمنية لسرعة انجاز الإجراءات التي ستؤثر إيجابيا وتؤدي إلى سرعة صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة 2023، لمواجهة أعباء وضغوط الحياة وصعوبة المعيشة، وهو الأمر الذي التفتت إليه القيادة السياسية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأوضحت المصادر أنه من حق جميع أفراد العمالة غير المنتظمة، سواء المسجلة قبل ذلك أو المسجلة لأول مرة في 2023 في سجلات دفاتر القوى العاملة أن تحصل على منحة صندوق الطوارئ والإعانات فور إنشائه وصدور قرار تنفيذي من المجلس القائم عليه بصرف المنحة.

وضع العمالة غير المنتظمة غير المسجلة رسميا

وأشار إلى أنه يجب على العمالة غير المنتظمة غير المسجلة رسميا، والمتوافرة فيها الشروط التوجه الى أقرب مكتب قوى عاملة لتسجيل بياناتها، عندما يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل يدويا، أو الدخول على اللينك الذي ستتيحه الوزارة في وقت ما والتسجيل عليه، وذلك إلكترونيا من خلال موقع بوابة القوى العاملة الرسمي.