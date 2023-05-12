أمين الفتوى عبر قناة الناس: الإنسان استخدم التكنولوجيا في التدمير

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لو بعد الدين عن العلم والتكنولوجيا لهلك الإنسان ودمر نفسه، لافتا إلى أن هناك اختراعات تكنولوجية كثيرة، لخدمة الإنسان وبقائه لكن تم استخدامها في التدمير.

عثمان: الإنسان المتدين يفلح عندما يتقدم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الخميس: «الإنسان المتدين لما يتقدم أفلح، ليه لأن تقدمه العلمي يؤيده بالأخلاق الدينية، والعادات والتقاليد الطيبة، إحنا ممكن نستخدم كل شيء في الخير، لكن الإنسان بطمعه وبتسرعه في التربح وعدم تدينه وتركه لثوابت دينه، يترك نفسه لمرحلة الابتذال، ومفيش حضارة أبدا تقوم على المادة فقط ممكن واحد يموت ويسيب لأبنه فلوس ولا يترك له أخلاقا هما شهرين تلاقيه ضيع كل الفلوس دي، في إفساد حاله وإفساد غيره ويعود فقيرا».

واستكمل: «الإنسان كلما كان مطرفا دون دين أصبح فاجرا، شوفوا التكنولوجيا والتقدم، مش عارفين نستخدمها بشكل ديني أخلاقي، أصبحنا نجرى وراء التربح من السوشيال ميديا عن طريق الفضائح والابتذال على حساب القيم والأخلاق والعادات الطيبة، وطبعا ده بعض مش تعميم.. التكنولوجيا ليس ضرر غيرك بنشر عرى أو خلافه، وإنما نشر كل ما هو مفيد».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.