ضبط شخص بتهمة ابتزاز سيدة والتشهير بها على «فيسبوك»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تقدمت به إحدى السيدات بتعرضها للاضطهاد من قِبَل صاحب إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكذلك من شخص استخدم هاتف محمول وتطبيق المحادثات «واتساب» لإرسال رسائل تحتوي على صور خاصة بها، وصاحب هذه الصور أساء الاستخدام، وهددها بنشرها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.