ضبط متهمين ببيع إكسسوارات رتب عسكرية مزيفة في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق «تيك توك»، متضمنًا قيام صاحب الحساب بالترويج لرتب أميرية بغرض الاتجار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه «طالب» مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق «تيك توك» يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية «مُقلدة» وأقر ببيع بعضها لشخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وتحصل عليها من مالك محل إكسسوارات بدائرة المركز، وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم قرر الشخصان المشار إليهما بقيامهما بلصق الإكسسوارات التي تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما، وأرشدا عنها وتبين أنها 6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية.

وأضاف مالك محل الإكسسوارات بقيامه بالتحصل عليها من آخر (مالك محل إكسسوارت بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، تم ضبط الأخير، وبحوزته 170 قطعة، و7 قيد حديدي جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.