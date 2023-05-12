إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات سقطت في ترعة بالغربية

تمكن مجموعة من الشباب، من إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات، بعد أنّ اختل توازنها وانجرفت قدمها داخل ترعة النعناعية، بطريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بسقوط طفلة في ترعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، ومرفق عمليات الإسعاف، تلقتا بلاغًا من الأهالي، يفيد سقوط طفلة في العقد الأول من عمرها، داخل ترعة النعناعية، بطريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط طفلة تدعى «وعد» وتبلغ من العمر 6 سنوات، داخل إحدى بيارات المياه الخاصة بترعة النعناعية، على طريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما، حال نزولها من إحدى السيارات بصحبة ذويها، في أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف.

سماع أصوات استغاثة

وأطلقت الأم أصوات استغاثات، وتصادف مرور مجموعة من الشباب، حال سقوط الطفلة، ما دفعهم إلى النزول خلفها، وبعد دقائق قليلة تمكنوا من إنقاذها وإخراجها من داخل المياه قبل أنّ يجرفها التيار، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.