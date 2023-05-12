رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات سقطت في ترعة بالغربية

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
08:58 ص | الجمعة 12 مايو 2023
إنقاذ طفلة سقطت داخل ترعة بكفر الزيات

إنقاذ طفلة سقطت داخل ترعة بكفر الزيات

تمكن مجموعة من الشباب، من إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات، بعد أنّ اختل توازنها وانجرفت قدمها داخل ترعة النعناعية، بطريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بسقوط طفلة في ترعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، ومرفق عمليات الإسعاف، تلقتا بلاغًا من الأهالي، يفيد سقوط طفلة في العقد الأول من عمرها، داخل ترعة النعناعية، بطريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط طفلة تدعى «وعد» وتبلغ من العمر 6 سنوات، داخل إحدى بيارات المياه الخاصة بترعة النعناعية، على طريق قرية «ابيار - طنطا» أمام قرية كفر ديما، حال نزولها من إحدى السيارات بصحبة ذويها، في أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف.

سماع أصوات استغاثة 

وأطلقت الأم أصوات استغاثات، وتصادف مرور مجموعة من الشباب، حال سقوط الطفلة، ما دفعهم إلى النزول خلفها، وبعد دقائق قليلة تمكنوا من إنقاذها وإخراجها من داخل المياه قبل أنّ يجرفها التيار، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

اقرأ المزيد:

جرفهما التيار داخل ترعة «النعناعية».. مصرع طفل وإنقاذ شقيقه في الغربية

مصرع طفلة متأثرة بإصابتها في حادث سقوط سيارة داخل ترعة بدمياط

سقوط طفلة من الطابق الثالث في المنوفية.. وأهلها: لا شبهة جنائية

العناية الإلهية تنقذ طالبة سقطت من أعلى كوبري فيصل بأسيوط

سقوط طفلة في محطة مياه بالمنوفية واختفاء جثتها.. ووالدتها: عاوز أشوف بنتي

قصة سقوط طفلة من الطابق الثالث بالإسكندرية: الأم تركتها بمفردها لصلاة العيد
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف