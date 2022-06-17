جرفهما التيار داخل ترعة «النعناعية».. مصرع طفل وإنقاذ شقيقه في الغربية

شهدت ترعة «النعناعية»، في قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، مصرع طفل غرقا، أثناء الاستحمام برفقة شقيقه، والذي تم إنقاذه، ونقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

إخطار بالواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع طفل غرقا، وإنقاذ شقيقه ونقله إلى المستشفى في حالة اغماء، وذلك أثناء الاستحمام في أحدي الترع، في قرية الدلجمون، بدائرة المركز، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الطفل المتوفى، يدعى «مصطفى.ع» 15 عاما، طالب في الصف الثاني الإعدادي، وإصابة شقيقه الأصغر ويدعى «مروان.ع» أثناء نزولهما للاستحمام في ترعة النعناعية، بنطاق القرية.

عدم إجادة الشقيقين للسباحة

تبين أن الطفلين قاما بالنزول إلى ترعة النعناعية، بمنطقة مصانع الطوب الموجودة بجوار الكوبري الجديد، من أجل الاستحمام، ولعدم إجادتهما السباحة وجرفهما التيار، مما أسفر عن مصرع الطفل مصطفى وإنقاذ شقيقه الأصغر مروان، ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.