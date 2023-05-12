هزتان بقوة 4.6 و 4.8 ريختر تضربان قبالة ساحل كامتشاتكا الروسية

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.6 و 4.8 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق البلاد.

وقال المكتب الرئيسي الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، إنها سجلت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ على عمق 56 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان مركز الهزة الأرضية الأولى في المحيط الهادئ على مسافة 114 كيلو متر جنوب شرق قرية أوست كامتشاتسك بشبه جزيرة كامتشاتكا.

كما سجلت السلطات الروشسية، هزة أرضية في المحيط الهادئ على عمق 45 كيلومترًا، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

ووقع مركز الهزة الأرضية الثانية في المحيط الهادئ، على مسافة 105 كيلومترات جنوب شرق قرية أوست كامتشاتسك.