كم خسر الذهب في أول أيام قرارات الإعفاء من الجمارك؟

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، بعد إعلان الحكومة إعفاء واردات مصر من المعدن الأصفر جمركيًا، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط.

تراجع في الأسعار نهاية الخميس

وبحسب موقع أسعار الذهب فإن المعدن الأصفر النفيس سجل نهاية يوم الخميس تراجعًا في أسعاره بعدما بلغت مستوى كبير حيث حقق عيار 24 سعر شراء 2846 بانخفاض وصل لـ68 جنيهًا بينما سجل الأكثر تداولًا عيار 21 سعر شراء 2490 بانخفاض قدره 60 جنيهًا، وسجل عيار 22 سعر شراء 2609 بانخفاض قدره 62 جنيهًا، وسجل سجل عيار 18سعر شراء 2134 بانخفاض 52 جنيهًا.

بداية اليوم مختلفة عن نهايته بسبب قرار الوزراء

وكانت أسعار الذهب بداية أمس سجلت أرقاما مختلفة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية 2914 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2550 جنيهًا للشراء فيما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2671 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2186 جنيهًا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء واردات المصريين من الذهب جمركيًا، ولم يحدد القرار الكميات المسموح دخولها مصر مع المصريين بالخارج سواء من المشغولات الذهبية أو من السبائك.