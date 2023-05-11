خبير شعبة الذهب يجيب على أسئلة المواطنين عن المعدن الأصفر من خلال «الوطن»

بعد الإعلان عن قرار الحكومة بإعفاء المشغولات الذهبية التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، بدأ كثير من المواطنين يتساءلون عن معرفة التفاصيل الكاملة لهذا القرار، وهل يمكن لأي شخص جلب كمية من الذهب من الخارج، أم أن هناك ضوابط محددة يجب أخذها في الاعتبار، لذلك تواصلت «الوطن» مع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، للإجابة عن أهم الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع.

- هل هناك مشغولات ذهبية لا تندرج تحت قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب لمدة 6 أشهر؟

نعم، هناك بعض المشغولات الذهبية التي لا ينطبق عليها قرار الحكومة بإعفاء المشغولات الذهبية التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، مثل اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

الاستخدام الشخصي في بعض المشغولات الذهبية يختلف عن التجارة

- إذا كانت هناك مشغولات ذهبية شخصية بها أحجار كريمة، هل يتم دفع ضريبة جمركية عليها؟

لا، لا تندرج المشغولات الذهبية التي تكون من أجل الاستخدام الشخصي ضمن التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، لكن إذا كانت من أجل التجارة، تندرج تحت بند دفع الرسوم الجمركية.

- هل يؤثر قرار الحكومة بإعفاء الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى على سعر الذهب المحلي في الفترة المقبلة؟

من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي، فيجب على الأقل مرور شهر أو اثنين حتى يتم وضع توقع، ويكون ذلك من قبل الدولة، من خلال ضوابط وحسابات محددة، فإذا حدث رواج لهذه المشغولات الذهبية سيتم بكل تأكيد انخفاض سعر الذهب المحلي.

- هل تندرج السبائك الذهبية تحت قرار الحكومة بالإعفاء الضريبي؟ وكم الكمية المسموح بدخولها؟

نعم، يستطيع الشخص القادم من الخارج جلب السبائك الذهبية مهما كان حجمها أو كميتها، دون دفع رسوم جمركية لمدة 6 أشهر.

يمكن لأى مواطن التجارة في الذهب المستورد من الخارج

- هل بإمكان أى مواطن جلب المشغولات الذهبية من الخارج والتجارة فيها؟

أجل، يمكن لأى شخص جلب أى كمية من المشغولات الذهبية والتجارة فيها ولكن بشرط وجود فاتورة تدل على ملكيته لهذه المشغولات الذهبية.

- هل هناك فروق ما بين الذهب المحلي والخارجي؟ وهل يندرج عيار 14 و9 ضمن المشغولات الذهبية التي يمكن جلبها؟

لا توجد فروق بين الذهب المحلي والخارجي، لأنه عيارات، وأى عيار يكون معتمد عالمياً، نعم يمكن أن يحضر أى شخص عيارات مثل عيار 14 و9 وسيتم بيعها كونها معتمدة.