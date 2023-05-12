الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة صباح اليوم.. تعرف عليها

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سيولة مرورية بمختلف المحاور والطرق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، دون وجود كثافات مرورية، لذا توضح «الوطن»، تفاصيل الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة الرئيسية.

سيولة مرورية في طرق القاهرة والجيزة

وسرت حالة من السيولة أعلى كوبري 6 أكتوبر وطريق صلاح سالم في الاتجاهين، ولم يتم رصد أية كثافات مرورية بشارع جسر السويس سواء في اتجاه العباسية ورمسيس، أو المتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية، كما شهد ميدان «مصطفى محمود» وشارع «جامعة الدول العربية» حالة من الانسيابية المرورية في مختلف الاتجاهات.

الحالة المرورية في أبرز الميادين

أما ميادين محافظتي القاهرة والجيزة، فشهدت انتظاما في حركة المرور خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو العطلة الأسبوعية لغالبية الموظفين والعاملين، وتحديدا في ميدان التحرير وروكسي والعباسية، فضلا عن سيولة مرورية بالطريق الدائري.

نصائح لقيادة السيارات في الصيف

وفي سياق متصل، وجه خبير السيارات محمد مصطفى العديد من النصائح لقائدي السيارات في فصل الصيف، ومن أبرزها الآتي:

- التأكد بشكل مستمر من مياه «الردياتير»، وتزويدها من أجل الحفاظ على معدل برودة الموتور.

- عدم ملء خزان الوقود كاملاً خلال فصل الصيف.

- من المفضل استخدام الطرق المسطحة أكثر من الكباري والأنفاق.

- تجنب قيادة السيارة قدر الإمكان خلال موجات الحر الشديدة.

- مراجعة إطارات السيارات بشكل منتظم.

- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل.