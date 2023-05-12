بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بشمال سيناء

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الدولي الساحلي أمام قرية رابعة التابعة لمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج، وتحرر المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم سيارتين على الطريق الدولي

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي «العريش - القنطرة شرق» القريبة من بئر العبد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

وأكد مرفق إسعاف شمال سيناء أنه تم الدفع بـ4 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي لتلقي العلاج وحالتهم متوسطة.

أسماء المصابين في الحادث

وأعلن مستشفى بئر العبد في بيان له، أن الحادث أسفر عن إصابة 10 مواطنين وهم محمد صالح محمد 18 عاما، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد منصور 25 سنة، أصيب بجروح متهتكة بالرقبة، وعمر سلامة سليمان 25 سنة، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالرأس وما بعد الارتجاج.

كما أصيبت خلود حسين 22 سنة، باشتباه نزيف في المخ وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل 6 آخرين للمستشفى عن طريق الأهالي، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.