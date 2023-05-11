مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «إطسا - الفيوم»

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابات خطيرة جراء تعرضه إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «إطسا - الفيوم»، مساء اليوم الخميس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق «إطسا - الفيوم» بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «إطسا - الفيوم»، ووجود جثة.

مصرع شاب جراء الحادث

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ مصرع أحمد رجب رمضان صادق، 25 عاما، مقيم قرية أبو جندير، إثر بإصابات خطيرة جراء الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان الشاب المتوفى إلى ذويه عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.