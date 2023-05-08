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أسماء المصابين في تصادم سيارتين ميكروباص بالمحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
08:22 م | الإثنين 08 مايو 2023
تصادم سيارتين ميكروباص

تصادم سيارتين ميكروباص

استقبل مستشفى المحلة العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، 4 مصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالقرب من عزبة حمد على طريق «كوبري الرباط - الكمالية» بدائرة المركز، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة والإسعافات الأولية لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات الأولية إصابة كلا من السيدة عبدالله الصياد، 48 عاما، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وسعاد يونس القاضي، 51 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومتولي السيد شوشة، 60 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، ولاء صديق أبوزيد، 48 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من عزبة حمد على طريق «كوبري الرباط - الكمالية» بدائرة المركز، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام.

رفع آثار الحادث

كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام