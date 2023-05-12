«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أما عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على المدن والأقاليم المصرية على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى، الدرجة العظمى: 29، الصغرى: 18.

- الوجه البحري، الدرجة العظمى: 29، الصغرى 18.

- السواحل الشمالية الغربية، الدرجة العظمى: 23، الصغرى 17.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الدرجة العظمى: 24، الصغرى 18.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، الدرجة العظمى: 34، الصغرى 22.

- شمال الصعيد، الدرجة العظمى: 32، الصغرى 18.

جنوب الصعيد، الدرجة العظمى: 39، الصغرى 22.