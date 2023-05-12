الذهب يخسر 40 دولار عالميا في أسبوع وتوقعات بمزيد من الانخفاض 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى ما دون 2010 دولارات للأوقية، لتواصل انخفاضها من أعلى مستوى قياسي بلغ 2050 دولارًا في الخامس من مايو، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع سعر الذهب للمشترين الأجانب، مما أثر على أحجام الشراء.

انخفاض التضخم وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة

ووفقا لما أعلنه موقع «تريندنج إيكونومي»، فإن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجديدة أكدت الاتجاهات الحالية لانخفاض التضخم وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف دورة التضييق في اجتماعه المقبل.

وانخفض تضخم المنتجين أكثر من المتوقع في أبريل، مما يدعم الآمال في انخفاض الأسعار بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي كانت أقل من المتوقع في هذه الفترة، في الوقت نفسه، ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية بأكبر قدر منذ أكتوبر 2021، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأمريكي.

توقعات بارتفاع اسعار الذهب العام المقبل

وتوقع الاقتصاديون في بنك «يو بي اس - UBS»، أن يصاب الدولار الأمريكي بمزيد من الضعف، وهو الأمر الذي سيرفع أسعار الذهب إلى 2200 دولار بحلول مارس 2024، وقال البنك السويسري: «مع توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، بينما تستمر البنوك المركزية الأخرى - بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي - في التشديد، نتوقع أن يضعف الدولار الأمريكي أكثر هذا العام، حيث من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت أقرب من البنوك المركزية الكبرى الأخرى».