أعلى 10 دول ومنظمات من حيث احتياطات الذهب العالمية.. تفاصيل

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أعلى 10 دول ومنظمات من حيث احتياطات الذهب العالمية، لافتاً إلى أن حجم إنتاج الصين من الذهب في 2021 بلغ 332 طنًا، وعلى صعيد الاحتياطي الدولي، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بحجم احتياطي يُقدر بنحو 8133.5 ألف طن.

الولايات المتحدة في الترتيب الأول

ووفقًا لتقرير مركز المعلومات، جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول باحتياطي يقدر 8133.5 ألف طن، تليها ألمانيا 3354.9 ألف طن، ثم صندوق النقد الدولي 2814 ألف طن، ثم إيطاليا 2451.8 ألف طن، ثم فرنسا 2436.8 ألف طن.

وجاء روسيا في الترتيب السادس باحتياطي يقدر بـ 2326.8 ألف طن، والترتيب السابع الصين 2068.4 ألف طن، والترتيب الثامن سويسرا 1040 ألف طن، والترتيب التاسع اليابان 846 ألف طن، وأخيراً جاءت الهند في الترتيب العاشر باحتياطي يقدر بـ 794.6 ألف طن.

تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خصص ملفه الأسبوعي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الطلب على الذهب عالميًّا، ليرصد من خلاله حجم الإنتاج والاحتياطي العالمي من الذهب تزامنًا مع تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية محليًا.