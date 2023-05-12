سعر الذهب يتراجع 60 جنيها دفعة واحدة في بداية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب بنحو 60 جنيهًا لجميع الأعيرة في بداية التعاملات الصباحية بالصاغة المصرية اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2490 جنيها دون مصنعية، مقابل 2550 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا للبيانات المعلنة من شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

ووفقا لبيانات شعبة الذهب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2846 جنيها للشراء بدون مصنعية، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر انخفاضاً بالصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2609 جنيهات للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، وسط انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 2490 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر حيث سجل نحو 2134 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر انخفاضاً بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 1660 جنيها للشراء بدون مصنعية، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر حيث سجل نحو 1423 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 19920 جنيها للشراء، ويختلف السعر من مكان لآخر.