مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الطلب على سبائك وعملات الذهب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، احتلال مصر المرتبة الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الأشهر الأولى من عام 2023.

زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهب في مصر

ونقل «معلومات الوزراء»، في تقرير معلوماتي «إنفوجراف» صادر عنه قبل قليل بعنوان: «الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يتضاعف في الربع الأول من 2023»، عن مجلس الذهب العالمي، أن زيادة الطلب تأتي مدفوعة بإقبال المواطنين على الاستثمار في المعدن الأصفر بغرض الادخار، والتحوط من التضخم العالمي.

ولفت «المركز»، إلى أن إجمالي طلب المصريين على السبائك الذهبية والجنيهات الذهب بلغ 7 أطنان في الربع الأول من عام 2023، لافتًا إلى وجود 6% زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية على أساس سنوي بمصر.

وعن قائمة البلدان الأكثر ارتفاعًا في الطلب على الذهب، ذكر «معلومات الوزراء»، أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى بما يُعادل قرابة 40 طن، ثم الصين، ثم اليابان، وإيران، ثم مصر، وذلك بناءً على قاعدة بيانات مجلس الذهب العالمي حتى 31 مارس 2023.

إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا نشرته الجريدة الرسمية للبلاد بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أمس الخميس.