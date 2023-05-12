وزارة البيئة تحدد إجراءات تعزيز ملف تغير المناخ

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز ملف تغير المناخ، أولها التركيز على تأثير تغير المناخ على كافة مناحي التنمية، ووضع قضية تغير المناخ ضمن أولويات اهتمام الحكومة على مستوى مجلس الوزراء، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كرؤية موحدة تجمع مختلف الجهات والأطياف؛ للعمل على تحقيق أهدافها، وتكوين لجنة مشتركة تضم كل الوزارات.

إنشاء حاضنات داخل الحكومة المصرية

وأكدت الوزيرة أنّ وزارة البيئة تسعى للاستماع والاطلاع على مختلف الأفكار والعمل على الاستفادة منها، وتولي اهتمام خاص بابتكارات الشباب، حيث تم إنشاء حاضنات داخل الحكومة المصرية خاصة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تعمل على تشجيع ابتكارات الشباب.

تطبيق مفهوم الاستدامة

وأشارت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تطبيق مفهوم الاستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، ليكون اساس عاداتنا وممارستنا اليومية، من خلال العمل على تغير مفهوم البيئة والذى كان مرتبطا فى ذهن المواطن بالمخلفات، والسحابة السوداء، حيث عملت وزارة البيئة على توصيل المفهوم الجديد من خلال عدد من الانشطة منها حملة إيكو إيجيبت.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة طلاب الجامعات عن التغيرات المناخية بجامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية، حيث شددت على ضرورة الالتفات إلى ابتكارات الشباب ومشروعاتهم ومبتكراتهم للخروج من دائرة الوظائف التقليدية، والترويج لهذه الأفكار بما يساعد على تنفيذها.