مصرع طفل صدمه «توك توك» في مركز مطاي بالمنيا

لقي طفل مصرعه صدمه «توك توك» بدون لوحات معدنية، على طريق قرية بني عمار بالوحدة المحلية لإبوان في مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

«توك توك» يصدم طفلا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام «توك توك» بدون لوحات معدنية بطفل أثناء عبوره الطريق بقرية بني عمار بالوحدة المحلية لإبوان في مركز مطاي.

نقل جثة الطفل إلى المشرحة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء عبور الطفل شعبان سالم أحمد، 7 سنوات، الطريق صدمه «التوك توك»، ونتج عن ذلك مصرعه وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي بمطاي، وتم التحفظ على «التوك توك» وسائقه ويدعى «شعبان. ع»، 25 عاما، مقيم بقرية الكوادي التابعة لمركز مطاي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.