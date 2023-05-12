س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني قبل انطلاقه الأحد المقبل

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني توضيحات لعدد من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين المصريين ومنها الفرق بين الاجتماعات التحضيرية الفترة الماضية والجلسات النقاشية المقرر انطلاقها الأحد المقبل، فضلا عن توضيح الفئات المشاركة بالجلسات الخاصة بالحوار.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأسئلة التي نشرها الصفحة الرسمية للحوار الوطني:

ما الفرق بين الاجتماعات التحضيرية والجلسات النقاشية الأحد المقبل؟

أولا فيما يتعلق بالفترة الماضية على مدار عام، فإن الحوار الوطني تقدم بخطى ثابتة نحو احتواء المجتمع بكل أطيافه ومكوناته في مسار تنموي واحد متفق عليه، ومن أجل تحقيق ذلك كان يجب خلق مساحة حوار آمنة يستطيع كل مواطن من خلالها مشاركة آرائه وأفكاره و مقترحاته مهما كان انتماؤه هذا ما أنجزه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماعات التحضيرية المنعقدة خلال الفترة الماضية، تم خلق هذه المساحة بأهدافها و القيم المنظمة لعملها والموضوعات التي تناقشها.

ما هي الجلسات النقاشية؟

أما بخصوص المرحلة القادمة المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضية من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار عليها وهي التي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشر في المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقترح أو من الفئات المعنية بالقضية أو ممثل لجهة فاعلة استقبال كافة المقترحات من الجميع، وكل مقترح مرحب به من غير إقصاء أو خطوط حمراء هنتحاور وحتى الآن مازال تقديم طلبات المشاركة أو إرسال المقترحات متاح، في جميع لجان الحوار الوطني من جميع الجهات والفئات المختلفة.

ما هي المساحات المشتركة التي ينطلق منها الحوار الوطني؟

- على الرغم من اختلافنا في الآراء والثقافات ووجهات النظر، ستظل تجمعنا دومًا مساحات مشتركة

- مساحات مثل احتياجتنا الإنسانية، مثل القيم اللي بتحركنا، مثل أهدافنا جميعًا لتحقيق حياة أفضل في جميع النواحي ومثل حبنا للوطن وحلمنا بمستقبل يليق بينا وببلدنا الحوار الوطني بينطلق من هنا، من الذي يجمعنا، واللي لا خلاف عليه قد نختلف في طريقة تحقيقه وهذا دور الحوار، أن تحدد الهدف ونقرر معًا بالتوافق كيف سيمكننا تحقيقه ؟

ما هي الفئات المشاركة بجلسات الحوار الوطني؟

كل جلسة من جلسات الحوار الوطني سيحضرها عدد من الأطراف المعنيـة والجهات الفاعلة في القضية التي سيتم منقاشتها خلال الجلسة، بالإضافة إلى ممثلين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختلفة مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات مشاركة ومقترحات، وعدد من الخبراء والباحثين في القضية، أصحاب الرأي والخبرة

كل هؤلاء يجتمعون على مائدة حوار يديرها مقرر اللجنة المعنية بموضوع الجلسة في الحوار الوطني ومقرر المحور وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وهو ما يؤكد أن الحضور غير مقتصر على فئة أو أشخاص بعينها، وأن باب المشاركة في الجلسات مازال متاحا لجميع المصريين.