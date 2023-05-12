محمد ثروت: أقدم دور المحامي بطريقة مختلفة في فيلم مستر جاك

يواصل الفنان محمد ثروت خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم «مستر جاك» ويخوض من خلاله البطولة المطلقة بجانب عدد كبير من الفنانين .

كشف الفنان محمد ثروت لـ«الوطن» تفاصيل فيلم جاك قائلا: «بنخلص المشاهد الأخيرة من فيلم مستر جاك وفاضل أيام قليلة وبعدها هيكون جاهز للعرض على طول»

محمد ثروت يتحدث عن فيلم مستر جاك

وأوضح أنه يشارك في فيلم مستر جاك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة مي سليم وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وأنه يقدم خلال العمل شخصية محام ولكنه مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل.

الفيلم يخرجه شادي على الذي قال عنه الفنان محمد ثروت إن هذه المرة الرابعة التي يتعاون معه فيها وأنه يحب العمل معه للغاية وبينهم كيمياء خاصة.

يذكر أن الفنان محمد ثروت شارك في السباق الرمضاني فى مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي.