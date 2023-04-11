مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20.. محمد ثروت يتشاجر مع سمير المسيطر

استكملت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، بمشاهد حفل زفاف قريبة الجدة سوسو المقام في محافظة دمياط، إذ قام المهندس سمير المسيطر «محمد محمود» بدفع النقطة للعريس والعروسة والرقص معهما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 بطولة يسرا

وخلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، قام العريس بتقبيل قدم والدته فأعجبت الدكتورة سميحة «يسرا» بما فعله وطلبت من أولادها احترامها مثله فقال أكرم «محمد ثروت» لهم إن هذا من أجل الشو والتريند وعلاقتهم ليست جيدة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 إخراج عمرو صلاح

وقام أكرم وسامح خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، بمشاجرة مع سمير المسيطر من أجل الحصول على أموالهم التي أخذها سمير إثر قيامه ببيع شقة الدكتور سميحة وهي في كندا وتمت المشاجرة على نغمات أغنية يسرا الشهيرة «حب».

وعقب المشاجرة هرب سميحة وفوقية وبويكا وسماح من الفرح، في حين لم يستدل بعد سامح وأكرم حيث ذهب الأول مع نيللي.