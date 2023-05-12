مصرع عامل سقط من مقطورة سيارة نقل بالوادي الجديد

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى مقطورة «تريلا» سيارة نقل ثقيل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

كان قد ورد إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

مصرع عامل سقط من سيارة نقل

وبالتحريات تبين مصرع عامل يدعى محمد إبراهيم محمد 20 سنة، مقيم مدينة الفرافرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب سقوطه على الأرض من أعلى «تريلا» سيارة نقل ثقيل بمدينة الفرافرة، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وقال شهود عيان، إنّ العامل كان يقوم بتغطية الحمولة أثناء سير المقطورة، واختل توازنه وسقط على الأسفلت على الطريق السريع بالفرافرة، ونزل جثة هامدة، وتم تنبيه قائد المقطورة وتجمع حوله المواطنين ليقوموا بنقله إلى المستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

التحفظ على قائد السيارة النقل

وتحفظت أجهزة الأمن على قائد السيارة النقل، وجرى نقل جثة العامل إلى مشرحة مستشفى الفرافرة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.