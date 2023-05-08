مصرع عامل في حادث سير بالدقهلية

لقي عامل دليفري بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر اصطدامه بسيارة على الطريق الواصل بين مدينتي المنصورة والسنبلاوين، ونُقل إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع عامل دليفري

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد مصرع شاب يعمل عامل دليفري «توصيل طلبات»، بعد اصطدامه بسيارة على الطريق الواصل بين مدينتي المنصورة والسنبلاوين، ما تسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة «محمد صادق»، صاحب الـ20 عامًا، عامل دليفري «توصيل طلبات» بالسنبلاوين، في أثناء عمله بالتوصيل، إلا أنه اصطدم بسيارة على الطريق ما تسبب في وفاته.

نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه وصل إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة جثة هامدة، وجرى إيداع الجثمان بالمستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.