مواعيد قطار «القاهرة - الإسكندرية» ذات التهوية الديناميكية

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطار القاهرة الإسكندرية، موضحة أن القطار يتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:20 ويصل إلى الإسكندرية 10:10، مؤكدة على الركاب بضرورة الالتزام الكامل بكافة المواعيد المعلنة، وتطبيق قواعد استقلال القطارات.

محطات وقوف قطار «القاهرة - الإسكندرية»

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن قطار «القاهرة - الإسكندرية» يمر على محطات بنها قويسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات والتوفيقية وإيتاي البارود ودمنهور وأبوحمص وسيدي جابر وأخيراً الإسكندرية.

وأكدت الهيئة أن قطار «القاهرة – الإسكندرية» من نوعية القطارات ذات التهوية الديناميكية، لافته إلى أنها حريصة على زيادة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد على القطارات خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاستمرار في تطوير كافة القطاعات ومنها قطاع الوحدات المتحركة.

كل ما تود معرفته عن صفقة الـ1300 عربة سكة حديد

- تم توقيع الصفقة بين هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية.

- وفق التوقيع يتم تصنيع وتوريد عربات صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديد.

- تقوم الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة.

- تعمل هذه العربات مع القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة.

- تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة.

- 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة.

- 50 عربة بوفية ثالثة مكيفة.

- 180 عربة درجة ثانية فاخرة.

- 90 عربة درجة أولى فاخرة.

- 30 عربة بوفيه مكيفة.

- 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.