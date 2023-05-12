الأجهزة التنفيذية تباشر أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش مصر القديمة

شهد حي مصر القديمة انقطاع مياه الشرب إثر حدوث كسر في ماسورة مياه عموميه بشارع 141 كورنيش النيل، وباشرت الأجهزة التنفيذية في الحي برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، العمل على إصلاح الكسر

وقام رئيس الحي بسرعة التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية بمنطقة كورنيش النيل تقسيم الشيشيني، فضلا عن الإعلان عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمواطنين حال طلبها.

الدفع بمعدات شركة مياه الشرب لإصلاح الكسر

كما تابعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الفرق الفنية ودفعت بسيارات الشفط ومعدات الشركة، وفرق من شركة الغاز للتعامل مع الموقف، وإصلاح الكسر بخط المياه وعودة المياه للضخ مرة أخرى.