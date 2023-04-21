كورنيش وممشى النيل ببنها يستقبلان الأهالي في أول أيام العيد

توافد المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية على كورنيش المدينة عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، للاحتفال بأول أيام العيد، وسط مظاهر الفرحة والبهجة بين المواطنين.

التقاط الصور التذكارية في أول أيام العيد بالقليوبية

وحرص الشباب والفتيات في أول أيام العيد على الجلوس بالممشى والتقاط الصور التذكارية والسيلفي، كما حرصت أيضا الأسر على اصطحاب أطفالها للوقوف عليه لرؤية النيل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في جو ملئته الفرحة والبهجة من الجميع الذين تبادلوا التبريكات بالعيد.

شراء الألعاب والبالونات في أول أيام العيد

كما حرص المتواجدون بكورنيش بنها على شراء الألعاب والبالونات وغزل البنات لأطفالهم الصغار لمشاركتهم فرحة قدوم العيد.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة العيد في مسجد ناصر ببنها، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وتجول المحافظ عقب الصلاة في كورنيش النيل ببنها، مقدما التهنئة والهدايا والألعاب للمواطنين.

وأكد المحافظ في بيان له على توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأهالي في أول أيام العيد، من خلال تهنئة الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجة.

محافظ القليوبية يهنئ الرئيس السيسي

كما قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، في أول أيام العيد، معربا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما أجرى محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة صباحية على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة وهدايا رئيس الجمهورية بمناسبة العيد، في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

محافظ القليوبية يزور مستشفيات بنها

وبدأت جولة محافظ القليوبية زيارة المستشفيات بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص «الهجان» على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية، متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليمن على وطننا الغالي مصر.

كما قدم محافظ القليوبية التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيدا، كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.