ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة (صور)

سافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تأدية مناسك العمرة، وذلك وفقا لما كشفته عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات وهي متجهة في الطائرة لتأدية مناسك العمرة وترتدي حجابا باللون الأبيض.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصور قائلة: «ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب.. أحلى مكان في العالم»، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، حيث علقت إحداهم قائلة: «شكلك حلو اوي بالحجاب والحجاب عمره ما بيكبر».

ياسمين عبدالعزيز تشارك في مسلسل ضرب نار

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضرب نار وشارك معها عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار وهدى الإتربي وسهير المرشدي وإيمان السيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية «مهرة»، وهي فتاة من شبرا تلتقي مع «جابر» الذي جاء من الصعيد إلى القاهرة، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي.