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وظائف ملحق دبلوماسي 2023.. اعرف المؤهلات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
09:53 م | الخميس 11 مايو 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

تستمر وزارة الخارجية في تلقي طلبات التقدم لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي 2023، حتى يوم 22 مايو الجاري، لاختيار أفضل المرشحين للوظيفة.

شروط التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي

- أن يكون مصريا ولأبوين مصريين الجنسية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عالً من إحدى الكليات العسكرية المصرية. 

- لا يقل عمره عن 21 عاماً في اليوم الأول لامتحان المسابقة (9 يوليو 2023)، ولا يزيد عن 27 عاماً في تاريخ اليوم الأول للمسابقة المشار إليه.

- ألا يكون متزوجا من غير مصرية أو ممن والداها كلاهما أو أحدهما غير مصري.

- ألا يكون حكم عليه من محاكم أو مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كل امتحانات المسابقة.

آخر موعد للتقديم

فتح باب تقديم الطلبات على الوظائف اعتبارا من يوم الاثنين الموافـق 1 مايو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافـق 22 مايو 2023، عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://careerdiplo.mfa.gov.eg/

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي