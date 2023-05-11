وظائف ملحق دبلوماسي 2023.. اعرف المؤهلات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

تستمر وزارة الخارجية في تلقي طلبات التقدم لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي 2023، حتى يوم 22 مايو الجاري، لاختيار أفضل المرشحين للوظيفة.

شروط التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي

- أن يكون مصريا ولأبوين مصريين الجنسية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عالً من إحدى الكليات العسكرية المصرية.

- لا يقل عمره عن 21 عاماً في اليوم الأول لامتحان المسابقة (9 يوليو 2023)، ولا يزيد عن 27 عاماً في تاريخ اليوم الأول للمسابقة المشار إليه.

- ألا يكون متزوجا من غير مصرية أو ممن والداها كلاهما أو أحدهما غير مصري.

- ألا يكون حكم عليه من محاكم أو مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كل امتحانات المسابقة.

آخر موعد للتقديم

فتح باب تقديم الطلبات على الوظائف اعتبارا من يوم الاثنين الموافـق 1 مايو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافـق 22 مايو 2023، عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://careerdiplo.mfa.gov.eg/