وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023.. متطوعون بأجر يومي

يتطلع المواطنون إلى معرفة تفاصيل وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023 وذلك بعد إعلان بيت الزكاة عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في عددا في من التخصصات.

وبخصوص وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023، فإنه قد تم الإعلان عن الحاجة لعدد من المتطوعين بأجر يومي في بعض التخصصات وجاءت كالتالي:

- أخصائي تنمية موارد.

- مدخل بيانات.

وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023.. الشروط

وجاءت شروط الحصول على وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023، كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.

وأضاف بيت الزكاة والصدقات المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من يثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.

وتابع: «على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط، اضغط هــنا، وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بمشيخة الأزهر بالدراسة.