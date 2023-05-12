أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم عن شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 3540 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

وصرح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة LIA IEVOLI القادمة من تركيا، لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

تفريغ 3540 طن رخام

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM I القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3540 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط.

إجراءات دخول السفينتين

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

من جانب آخر استقبل ميناء بورسعيد السياحي أمس السفينة السياحية Pacific world أشهر الفنادق العائمة وتعني بالعربية عالم المحيط الهادي، وهي من أشهر السفن العالمية، وكانت تعرف سابقًا باسم The Love Boat، وتعتبر أول رحلة لها إلى ميناء بورسعيد وعلى متنها 1209 راكباً و661 طاقم بحارة من مختلف الجنسيات.