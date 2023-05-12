شركات الطيران الإفريقية تناقش آلية استرداد المستحقات المجمدة بالخارج

قالت شركة مصر للطيران، إن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، شارك في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) الذي استضافته شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وعقد تزامنا مع معرض الطيران للشركاء في الصناعة الذي تنظمه AFRAA كل عام.

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن تلك المشاركة تأتى في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي في أفريقيا وفي ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بالمشاركة الفعالة في تنمية صناعة النقل الجوي بالقارة الأفريقية.

تطورات صناعة النقل الجوي

وأشارت الشركة إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات من بينها تطورات صناعة النقل الجوي حيث تم استعراض أداء شركات الطيران إذ بلغت حركة النقل الجوي الدولي لشركات الطيران الأفريقية 94.8% من مستويات عام 2019، وبلغت الحركة داخل قارة أفريقيا 31% و37% للرحلات الداخلية من نفس العام.

ومن جانبه قال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأرصدة المجمدة لشركات الطيران بالخارج، لافتا إلى أن رؤساء الشركات الأعضاء اتفقوا على ضرورة الوصول إلى اتفاق لتسهيل تحويل الأموال الخاصة بشركات الطيران، وتعتبر نيجيريا ثاني أعلى دولة من حيث معدلات الأرصدة المجمدة في الخارج.

المعوقات التي تواجه شركات الطيران في بعض الدول الأفريقية

وأضاف أن الاجتماع بحث المعوقات التي تواجه شركات الطيران في بعض الدول الأفريقية نتيجة لفرض الضرائب على الرحلات الجوية وما لها من أثر سلبي في ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران والسياحة، وضرورة مخاطبة حكومات تلك الدول لمساعدة شركات الطيران والحفاظ على مصالحها.

واستعرض الاجتماع أهداف واستراتيجية AFRAA حتى عام 2025 والمعنية بالسلامة وأمن الطيران والسموات المفتوحة واتفاقية ‏SAATM Single Air Transport Market بالإضافة إلى التعاون وخفض التكاليف وتحسين العائدات تحت مظلة مشروعات ومبادرات (AFRAA) والتدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي ورفع كفاءة البيانات وإحصائيات صناعة النقل الجوي والشئون البيئية.

وعلى هامش الاجتماع تم الاتفاق على مشروع بروتوكول بين كل من مصر للطيران والخطوط الجوية السنغالية وخطوط طيران تنزانيا تحت مظلة اتحاد شركات الطيران الأفريقية وكذلك تشكيل مجموعة عمل Technical Task Group تضم الشركات التي تتملك طائرات آيرباص A220.

وقالت شركة مصر للطيران إن الاجتماع هذا العام شهد انضمام كل من شركة Eswatini Air وشركة Zambia Airways وشركة Chapman freeborn charter airline، وبذلك يصبح إجمالي عدد الأعضاء 51 شركة طيران.

وأوضحت أنه وفقا لتوقعات وحدة الإحصائيات التابعة لاتحاد AFRAA، فمن المتوقع بحلول نهاية عام 2023 أن يبلغ إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم بواسطة شركات الطيران الأفريقية 85 مليون راكب، وهو أقل من مستويات عام 2019 بنحو 10 ملايين راكب فقط، ومن المتوقع أيضاً بأن تقل الفجوة بين أرباح عام 2023 مقارنةً بأرباح عام 2022 وذلك نظراً لأن شركات الطيران الأفريقية قد حققت خلال الربع الأول من 2023 أرباح أقل من معدلات عام 2019 بمبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قد شاركت بجناح دعائي على هامش فعاليات الاجتماع لعرض خدمات الصيانة والإصلاح وأوجه التعاون الأخرى التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لشركات الطيران الأفريقية.