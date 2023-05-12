خصومات من «مصر للطيران» على السفر لـ5 وجهات دولية.. تصل لـ50%

بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيسها، تعلن الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» عن تقديم خصم 25% على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية، وذلك للتذاكر التي تم بيعها اعتبارًا من يوم 14 مايو وحتى نهاية الشهر الجاري في 31 مايو، إلا أن هذا العرض لا يشمل جدة والمدينة المنورة والرحلات الداخلية.

ومؤخرا حددت مصر للطيران عدة وجهات دولية يزيد عرض الخصم على تذاكر السفر إليها عن 25% ليصل في بعض الأحيان إلى 50 %، وترصد الوطن أبز الوجهات التي يشملها أسعار التذاكر المخفضة، في السطور التالية.

تذاكر الطيران المخفضة

- خصم 25% على تذكرة الطيران من مصر إلى السعودية، ويستمر بيع التذاكر حتى 31 مايو، وتاريخ السفر حتى 31 يوليو.

- خصم 40% على تذكرة الطيران من الدرجة الاقتصادية، للسفر إلى فيينا، ويستمر تاريخ البيع حتى 31 مايو، وتاريخ السفر حتى 15 يوليو.

خصم 50 % على تذاكر طيران دكا، ابتداءً من 14 مايو على أول رحلة.

خصم 40% على تذكرة البحرين، ويستمر تاريخ البيع حتى 31 مايو، وتاريخ السفر إلى 15 يوليو.

- خصم يصل إلى 35% على تذاكر السفر من مسقط إلى القاهرة ومن القاهرة إلى مسقط، ويستمر تاريخ البيع حتى 31 مايو، وتاريخ السفر حتى 31 مايو.

خدمات جديدة بمصر للطيران

وأضافت مصر للطيران وجهة جديدة إلى طرق السفر من القاهرة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في خدمة نيوجيرسي ونيويورك، وتبدأ الخدمة من 1 يونيو المقبل.