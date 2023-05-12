«جازبروم»: نصدر 40.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة «جازبروم» الروسية، تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 40.7 مليون متر مكعب عبر محطة ضخ الغاز «سودجا».

وقال ممثل جازبروم - وفقا لما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية - إن الشركة تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، بقدرة 40.7 مليون متر مكعب في 12 مايو، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.

40.7 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر اوكرانيا

وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 40.7 مليون متر مكعب في 11 مايو الجاري.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم إيقاف الضخ عبر «نورد ستريم»، تماما.

وبلغ حجم مسحوبات الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية 30 مليون متر مكعب في 10 مايو، وفقًا للبيانات المقدمة من البنية التحتية الأوروبية للغاز، فيما بلغ إجمالي الضخ 263 مليون متر مكعب.

انتهاء موسم التدفئة في أوروبا 6 أبريل

وانتهى موسم التدفئة في أوروبا في 6 أبريل، وتمتلئ مرافق البنية التحتية الأوروبية للغاز بنسبة 62.48% (أعلى بنسبة 19.03% من المتوسط في هذا التاريخ في السنوات الخمس الماضية)، حيث يبلغ مخزون الغاز فيها 68.17 مليار متر مكعب.