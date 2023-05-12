8 معلومات عن صواريخ «ستورم شادو» البريطانية التي ستزود بها أوكرانيا

أصدرت المملكة المتحدة، قرارا بإمداد أوكرانيا بصواريخ من طراز «ستورم شادو»، وهذا ما سيساعد العاصمة الأوكرانية على استهداف القوات الروسية في محاولة لإنهاء الأزمة التي بدأت منذ شهر فبراير من العام الماضي.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، اتجهت أوكرانيا لطلب صواريخ طويلة المدى من بعض الدول، حيث أن تلك الصواريخ التي يطلق عليها لقب «ظل العاصفة»، هي أقل من المدى الذي طلبته العاصمة كييف، ويبلغ المدى نحو أكثر من 250 ميلا، المتمثل بمنظومة ATACMS الصاروخية الضخمة.

معلومات عن صواريخ ستورم شادو البريطانية؟

- تتميز صواريخ ستورم شادو البريطانية، بالمدى البعيد، حيث أن لديها قدرات هائلة على التخفي.

- طورت بريطانيا تلك الصواريخ بمشاركة السلطات الفرنسية.

- تطلق صواريخ ستورم شادو من الجو بمدى يزيد عن 250 كيلومترا.

المدي الطويل لضرب المواقع العسكرية

- تتميز صواريخ ستورم شادو بالمدى المطلوب من أجل ضرب أعلى عمق للأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية شرق أوكرانيا.

- بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، تحتوي صواريخ ستورم شادو على انظمة الملاحة الخاصة، بالإضافة إلى الانظمة المتخصصة في تحديد المواقع حتى تتمكن من السيطرة على المسار بشكل أفضل، وتوجيه عدة ضربات قوية بفضل قارئ أشعة تحت الحمراء.

- تستهدف صواريخ ستورم شادو مواقع ثابتة لها قيمة عالية، مثل القواعد العسكرية الجوية، ومنشآت الرادار العسكرية، والمراكز العسكرية بالإضافة إلى الموانئ التابعة للقوات العسكرية.

- بدأ تطوير تلك الصواريخ عام 1996، وأطلقت أول دفعة منها عام 2000، كما دخلت الخدمة بشكل رسمي عام 2002.

- يبلغ وزن صاروخ ستورم شادو، نحو 1.3 طن، ويصل طوله إلى 5.1 أمتار، كما يزن رأسه الحربي نصف طن، والمدى الذي يتميز بيه يصل إلى 560 كيلومترا، على ارتفاع 30 مترا، بسرعة تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة، بالإضافة الى أنه يتميز أيضا بمحرك توربيني نفاث من الطراز TRI 60-30 بقوة 5.4 كيلونيوتن.