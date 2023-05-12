أسطول البحر الأسود الروسي يضم 3 سفن جديدة مسلحة بصواريخ بعيدة المدى

قال نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي الأدميرال «فيكتور سوكولوف»، إن ثلاث سفن جديدة مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة ستنضم إلى الأسطول بحلول نهاية العام الجاري.

تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود

وأكد «سوكولوف»، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم بنهاية عام 2023 تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز «كاراكورت».

وأضاف: «هذه السفن ستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز كاليبر»، مشيرا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة على مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز «كاليبر».

الأسطول هاجم 180 هدفًا للقوات الأوكرانية

وتابع نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي: «هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ كاليبر أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، ومن هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية».